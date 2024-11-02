В США сложилась редкая ситуация: кто лидирует накануне выборов – Трамп или Харрис
Действующая вице-президент Соединенных Штатов, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном финале на общенациональном уровне с незначительным отрывом опережает кандидата Республиканской партии Дональда Трампа. Отрыв составляет всего три процентных пункта.
По данным аналитической компании YouGov, на общенациональном уровне во время выборов Харрис может получить 50% голосов, тогда как Трамп – 47%. Потенциально за Харрис отдадут свои голоса 240 выборщиков, а за Трампа – 218. Для избрания нужно 270 голосов, однако до сих пор неизвестно, как проголосуют еще 80 выборщиков.
Аналитики YouGov считают, что результат выборов будет зависеть от того, как в итоге проголосуют такие штаты, как Аризона, Джорджия, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания, Висконсин и Небраска.
В Аризоне лидирует Трамп с преимуществом в три процентных пункта, но в Неваде и Висконсине Харрис опережает Трампа на два пункта. В Северной Каролине и Пенсильвании отрыв между кандидатами только в один пункт в пользу Харрис, как и в Джорджии, но там в пользу Трампа.
"Никогда раньше столько штатов не были столь близки в опросах", – отмечает издание The Hill, которое вместе с Decision Desk HQ провело свой опрос.
Данные издания идентичны данным YouGov: ни один из кандидатов не имеет отрыва более чем в три пункта у всех семи "ключевых шатких штатах".
"Политические аналитики отслеживают данные досрочного голосования в поисках подсказок по результатам выборов. Уже отдано более 60 миллионов голосов. Однако прогнозировать результат любых выборов на основе показателей досрочного голосования ненадежно", – считает издание.
Опросы показывают, что Харрис и Трамп идут практически вровень. Но если кто-то из кандидатов и имеет хоть какой-то намек на преимущество, то это Трамп, добавляют в The Hill. Тот факт, что на общенациональном уровне опроса незначительное преимущество имеет Харрис, ничего не означает. Так, в 2016 году демократка Хиллари Клинтон также имела на общенациональном голосовании преимущество в 2%, однако проиграла выборы.
Впрочем, преимущество Трампа также "достаточно шаткое". Но если экс-президент-республиканец станет более привлекательным для большинства из указанных выше штатов, Трамп может "легко вернется в кресло в Овальном кабинете", считают аналитики издания.
Хоть как-то спрогнозировать сейчас результат выборов просто невозможно, подчеркивают аналитики.
Как сообщал OBOZ.UA, уже 5 ноября американцы будут выбирать своего следующего президента между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. В США действует косвенная система выборов – подробнее о ней читайте по ссылке.
По состоянию на начало ноября в среднем коэффициент в рейтингах букмекеров составил 61,1% – за победу Трампа и 37,6% – за Харрис.
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