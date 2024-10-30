'Станет благоприятным шоком': в Politico объяснили, почему часть чиновников Европы ждут победу Трампа на выборах в США

На фоне приближающихся президентских выборов в США, часть европейских чиновников выражает надежду на победу Дональда Трампа. Они считают, что такое развитие событий может оказать серьезное влияние на внешнюю политику Европейского Союза, в частности, в сфере обороны и отношений с Китаем.

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Об этом пишет издание Politico, которое ссылается на комментарии нескольких неназванных европейских дипломатов и чиновников. Один из высокопоставленных чиновников отметил, что такое развитие событий может побуждать Европу к более активным действиям в ответ на новые вызовы, подобно тому, как она реагировала во время пандемии COVID-19 или энергетического кризиса, вызванного войной в Украине.

Они считают, что его агрессивная риторика по отношению к Европе может заставить страны ЕС увеличить расходы на оборону, что в свою очередь повысит их автономию и готовность к потенциальным угрозам.

Дополнительно, победа Трампа может заставить ЕС занять более жесткую позицию по отношению к Китаю. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен активно призывает к более четкой политике в отношении Пекина, однако встречает сопротивление со стороны некоторых стран, таких как Германия. Чиновники считают, что Трамп, будучи известен своим жестким отношением к Китаю, может стать катализатором для согласования политики ЕС в этой сфере.

Интересно, что победа Трампа может также произвести "шоковый эффект" на страны ЕС, которые сейчас противятся увеличению военной помощи Украине. Чиновники считают, что его победа могла бы вынудить их пересмотреть свою позицию. В то же время существует мнение, что победа Камалы Гаррис, его потенциального соперника, может предоставить дополнительные аргументы для противников поддержки Украины.

Чиновники также считают, что второй срок Трампа может способствовать согласованию нерешительных стран на общий надзор за банками и фондовыми рынками, что поможет предотвратить экономический спад в Европе.

Анонимные собеседники считают, что Европа сейчас лучше подготовлена к возможному президентству Трампа, чем в 2016 году, и отмечают необходимость подготовки к изменениям в отношениях с США, независимо от результатов выборов.

Как писал OBOZ.UA, последний опрос The Wall Street Journal показал, что в семи ключевых штатах США, которые могут определить результат президентских выборов, избиратели предпочитают Дональда Трампа в вопросах разрешения войны в Украине и кризиса на Ближнем Востоке. В то же время, опрос Economist YouGov показал, что Камала Гаррис лидирует с 49 процентами голосов против 45 процентов за Трампа.

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