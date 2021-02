Турцию и Грецию накрыли сильные снегопады. Фото и видео зимних городов

Во вторник, 16 февраля, в Турции и Греции выпал снег. Местные жители массово делились зимними фотографиями в соцсетях.

Как пишет Türkiye Gazetesi, в городе Конья в Турции высота снежного покрова превышала 50 сантиметров, а на высотах Анталии снег выпал впервые за пять лет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Из-за снегопадов в Стамбуле и 19 провинциях страны школьников перевели на дистанционное обучение.

В Греции, как передает ВВС, из-за снегопада временно отложили вакцинацию от коронавируса, а многие дороги страны были перекрыты. Известно о минимум трех смертях из-за переохлаждения.

В северо-западном греческом городе Флорина температура опустилась до -19 градусов, что в регионе происходит очень редко.

В Афинах снегопад был самым сильным с 2008 года. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис призвал людей оставаться дома.

Rare heavy snow covered Athens on Tuesday morning as part of a cold-weather front that has hit Greece since Friday, sending temperatures plunging from the low 20s on Friday to well below freezing. #NoComment pic.twitter.com/qssc1w1KPt