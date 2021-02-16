Украину накроет снег и ударит более сильный мороз: прогноз погоды и карта

В среду, 17 февраля, в Украине ожидается снежная погода. Осадки принесет атмосферный фронт северной циклоничности Yukon, в то же время местами ударят ночные морозы до -25 градусов.

Снегопады же сначала нагрянут в западные области, а днем могут дойти до Житомирщины, Винниччины и Киевщины. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, публикуя карты.

По ее словам, остальная территория страны 17 февраля будет принадлежать антициклону Helida, поэтому там значительных осадков не предвидится. В регионах будет преобладать юго-западный, небольшой или умеренный ветер.

Однако температура воздуха ожидается все еще морозной. В частности, этой ночью столбики термометров опустятся до -12... -18 градусов, а местами даже до -20... -25, днем -7... -14. В южной части, на юго-востоке и западе днем в среду будет теплее – до -1... -5 градусов.

"Напоминаю, что температура воздуха, особенно ночная, очень зависит от облачности или прояснений. Прояснения способствуют дополнительному выхолаживанию, а облачность, наоборот, прикрывает приземный слой от сильных морозов", – пояснила Диденко.

Синоптик добавила, что столицу 17 февраля западный фронт заденет небольшим снегом. Погода в Киеве отметится гололедом на дорогах, ночным морозом в -12... -14 градусов, а на окраинах даже ниже, и -7... -9 днем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Наталья Диденко назвала регионы Украины, в которых в ночь с 15 на 16 февраля ударили самые сильные морозы.