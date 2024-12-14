Турция заявила, что убедила Россию и Иран не поддерживать Асада

В Турции заявили, что Анкара убедила Россию и Иран не поддерживать режим сирийского диктатора Башара Асада. Если бы эта договоренность не была достигнута, последние события в Сирии могли обернуться "большим кровопролитием".

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Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью NTV. Асад, по его словам, заявил об отказе от должности президента, как только ему позвонили из Москвы и Тегерана.

Фидан отметил, что в течение двух-трех последних лет режим Асада был ослаблен. Поэтому, когда оппозиционные силы начали свое стремительное наступление, для Анкары было важно предотвратить военное вмешательство России и Ирана. Чтобы убедить их этого не делать, турецкая делегация отправилась в столицу Катара – город Доха.

"Когда эта операция началась, самое важное, что нужно было сделать, заключалось в том, что россияне и иранцы должны говорить с ними (с силами оппозиции. – Ред.), а не вступать в военное противостояние. Наши встречи с россиянами и иранцами являются итогом этой недели. Теперь они понимают, я имею в виду, что с нами приехал министр иностранных дел Ирана, затем мы встретились как с россиянами, так и с иранцами в Дохе и обсудили некоторые вопросы", – отметил глава МИД Турции.

По его словам, Москва и Тегеран заставили Асада отказаться от полномочий: он якобы сделал это "в тот вечер", когда получил звонки от российских и иранских "партнеров".

"Если бы они (войска Асада. – Ред.) получили поддержку, они, возможно, смогли бы снова одержать победу благодаря решимости противников. Это, конечно, заняли бы много времени, пролилось бы много крови. Но россияне и иранцы поняли, что это уже не имеет смысла. Мы сказали это очень четко. Другими словами, человек, в который они инвестировали, не является человеком, в которого стоит инвестировать, и условия в регионе уже не те", – подчеркнул Фидан.

Турция, по его словам, "сказала россиянам не бомбить гражданские поселения, не заставлять людей эмигрировать". И позиция Анкары, убежден он, "проложила путь для победы оппозиции бескровным путем", ведь Турция проводила переговоры с Россией и Ираном, которые повлияли на Асада и могли обеспечить "минимальные потери жизней".

Напомним, накануне лидеры G7 приветствовали падение режима диктатора Асада и договорились уважать целостность Сирии.

А издание Reuters обнародовало информацию, что о намерениях Асада бежать из Сирии его родные не знали. Он не сказал об этом даже младшему брату Махеру (ему удалось покинуть Сирию на вертолете) и двоюродным братьям по материнской линии (Эхаба Махлуфа, по данным СМИ, застрелили повстанцы, а Эйада – ранили).

Кроме того, по данным источников издания, 7 декабря, за несколько часов до побега в Москву, Асад был в министерстве обороны Сирии на встрече с примерно 30 руководителями армии и служб безопасности. Там он уверял, что российская военная поддержка уже в пути и призывал сухопутные войска держаться. Гражданский персонал тоже не был в курсе событий.