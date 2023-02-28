Турция возобновит переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО: у Эрдогана назвали дату

Переговоры Турции со Швецией и Финляндией о вступлении стран Северной Европы в НАТО возобновятся 9 марта. Это подтвердил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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Об этом сообщает издание CNN. Турция ждет выполнения условий от Швеции.

Чавушоглу сказал на телевизионной пресс-конференции, что существуют обязательства, взятые Швецией, по членству в НАТО.

"Мы не можем сказать "да" членству Швеции в НАТО, не видя этих шагов", – сообщил он.

Напомним, что Анкара в январе приостановила переговоры со Стокгольмом и Хельсинки по причине сожжения Корана во время акции протеста в Швеции.

Швеция и Финляндия в прошлом году подали заявки на вступление в НАТО после вторжения России в Украину, но все 30 государств-членов, включая Турцию, должны одобрить их заявки.

Турция заявила, что Швеция, в частности, должна сначала занять более четкую позицию в отношении тех, кого она считает террористами, в основном курдских боевиков и группы, которую она обвиняет в попытке государственного переворота в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Финляндия готова вступить в НАТО не дожидаясь, пока Турция одобрит такое решения для Швеции. По словам министра обороны Финляндии Микко Саволы, он предпочел бы, чтобы обе скандинавские страны стали членом Альянса.

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