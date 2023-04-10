Турция спустит на воду первый в мире универсальный авианосец для боевых дронов TCG Anadolu. Фото

Флагман ВМС Турции – десантный корабль TCG ANADOLU поступит на вооружение военно-морских сил страны уже в понедельник, 10 апреля. Судно станет важным фактором укрепления мощи турецкого флота.

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Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter. Сдача военных судов планируется в течении 36 месяцев.

В текущем году планируется завершить работы по установке ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB3 на борту самого крупного военного судна страны.

Кроме того, на платформе судна смогут приземляться учебно-боевые самолеты Hürjet.

В рамках проекта создания многоцелевого десантного корабля (LHD), TCG Anadolu готовится к завершению работ по размещению ударных беспилотников Bayraktar TB3 на его борту. Корабль способен перебрасывать в районы назначения силы численностью с батальон, что делает его независимым от дополнительной поддержки с основных мест базирования.

Судно TCG Anadolu имеет длину 231 метр, ширину 32 метра. При полном снаряжении будет весить 27 436 тонн.

TCG Anadolu станет значимым укреплением силы турецкого флота, особенно с учетом размещения на нем ударных беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщал OBOZREVATEL, турецкая компания Baykar провела второе испытание нового боевого беспилотника Bayraktar Kızılelma. В нем есть двигатели украинского производства АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ.

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