Турция, Румыния и Болгария решили объединить усилия по поиску мин в Черном море: что известно

Турция, Румыния и Болгария подписали трехстороннее соглашение о разминировании акватории Черного моря. Документ призван обеспечить жизненно важный экспорт украинского зерна.

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Также за счет этого соглашения страны хотят избежать эскалации напряженности в черноморском регионе. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Представители Турции, Румынии и Болгарии уверены, что объединения усилий по поиску мин в Черном море повысит безопасность судоходства и поддержку экспорта украинского зерна. В частности, инициатива, возглавляемая Стамбулом, призвана обезвредить мины, дрейфующие в определенных районах Черного моря в результате вторжения РФ в Украину.

При этом другие страны НАТО, в частности, США и Великобритания, не стали принимать участие в соглашении. В Стамбуле отметили, что таким образом удастся избежать дополнительной эскалации в Черном море.

Меморандум подписан в Стамбуле и стал первой крупной совместной инициативой черноморских стран с тех пор, как диктатор Владимир Путин напал на Украину в феврале 2022 года. Однако Турция уже выступала посредником при поддержке ООН в соглашении, обеспечивающем свободный проход украинского зерна через Черное море, но Россия отказалась от сделки в июле 2023 года.

Стоит отметить, что Турция выступает против присутствия военно-морских сил в Черном море других стран НАТО, включая США, утверждая, что они могут еще больше усилить напряженность в регионе. В то же время такая инициатива носит финансовую выгоду. Аналитики отметили, что сокращение финансовой помощи со стороны союзников делает для Украины еще более важным обеспечение доставки своих товаров на мировые рынки.

Напомним, в Черном море на вражеской морской мине подорвалось гражданское судно под флагом Панамы. На борту вспыхнул пожар, двое моряков травмировались.

Ранее сообщалось, что в октябре 2023 на мине возле берегов Румынии подорвалось гражданское судно под флагом Турции. А в ноябре возле порта "Южный" в Одесской области получил повреждение из-за подрыва на морской мине балкер Georgia S, который следовал под флагом Либерии и перевозил зерно.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания и Норвегия планируют создание морской коалиции для обеспечения безопасности судов Украины в Черном море. В рамках этой инициативы партнеры передадут нашей стране два минных тральника Sandown британского флота.

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