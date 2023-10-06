У берегов Румынии подорвалось на мине торговое судно из Турции: появились подробности

В Черном море недалеко от берега Румынии 5 октября подорвалось на мине гражданское судно компании Kafkametler Maritime, которое шло под флагом Турции. Корабль получил незначительные повреждения, экипаж остался в безопасности.

Об инциденте со ссылкой на источники заявило агентство Reuters. По их данным, грузовой корабль был поврежден морской миной в 11 морских милях к северу от Сулины в Румынии, недалеко от входа в Сулинский канал.

Взрыв прогремел примерно в 09:20 по Гринвичу. "Судно на короткое время бросило якорь, чтобы оценить ущерб", – рассказали в британской компании морской безопасности Ambrey. Уже в 12:10 по Гринвичу корабль возобновил плавание.

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Анонимный источник в правительстве Украины подтвердил этот инцидент, однако отказался раскрывать детали. По его словам, это могла быть как мина времен второй мировой, так и "десантная мина, оставленная там в прошлом году".

Глава консалтинговой компании Bosphorus Observer Йорук Исик сообщил журналистам, что судно Kafkametler получило незначительные повреждения балластной цистерны.

Позже оно бросило якорь в проливе Дуная недалеко от украинского терминала Вилково (по данным MarineTraffic).

В Ambrey отметили: инцидент произошел в тот же день, когда компания "проинформировала своих клиентов о вероятной установке дополнительных морских мин российскими военно-морскими силами с целью сорвать экспорт зерна из Украины".

Этот инцидент стал одним из первых за несколько месяцев, когда корабль наткнулся на мину в Черном море. Страховщики включили регион в список зон повышенного риска в связи с полномасштабной войной Российской Федерации против Украины.

В июле Москва вышла из зернового соглашения. С тех пор Украина создала временный гуманитарный коридор для грузовых судов. С августа несколько кораблей с зерном покинули украинские черноморские порты.

Тем временем российская армия активно атакует портовую инфраструктуру юга Украины.

Британская разведка 4 октября – за день до инцидента – предупредила, что РФ может заминировать подходы к украинским портам, чтобы воспрепятствовать экспорту зерна из Украины, в том числе через гуманитарный коридор.

Как писал OBOZREVATEL, 25 сентября еврокомиссар по транспорту Адина Велян заявила, что атаки российских террористов на дунайские порты Украины не изменят намерение Европейской комиссии увеличить транзит украинских продовольственных товаров. После ударов по Рени и Измаилу ЕК обещала увеличить объемы использования всех транспортных модулей для транспортировки зерна из Украины.

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