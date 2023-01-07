В Турции заявили о результатах работы "зерновых коридоров" из Украины

Из Украины по "зерновому коридору" в период с начала августа прошлого года по 5 января 2023 года проследовало 626 судов. Как говорит министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, всего экспортировали около 17 млн тонн агропродукции.

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Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу". По его словам, это позволило экспортировать из портов Украины 16,8 млн тонн агропродукции, то внесло весомый вклад в устранение глобального продовольственного кризиса.

Министр напомнил, что в первые месяцы боевых действий в Украине, стоимость тонн пшеницы на мировых рынках подскочила до рекордных 440 долларов, тогда как сегодня эта цифра не превышает 320 долларов за тонну. "Разница в 120 долларов – это та польза, которую получили люди во всем мире", - подчеркнул Киришчи.

Глава Минсельхоза отметил далее, что 54 процента агропродукции, транспортированной по "зерновому коридору", поступило в порты европейских государств, 28 процентов – в азиатские страны, 12 процентов – в страны Африки, а 6 процентов – на Ближний Восток.

Напомним, в 2022 году на временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики похитили и реализовали 300 тысяч тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур. Всю прибыль забрали ставленники Кремля – местные "гауляйтеры".

Как сообщал OBOZREVATEL, у Зеленского состоялась телефонная беседа с главой Франции Макроном. Переговоры прошли накануне саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже.

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