Турция одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО: Эрдоган назвал условие

Парламент Турции выполнит обещание ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, если администрация президента США Джо Байдена подготовит почву для продажи самолетов F-16 Анкари. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Такое заявление президент Турции сделал перед журналистами по возвращении из Азербайджана во вторник, 26 сентября, сообщила The Guardian.

Эрдоган отметил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили заявку Швеции на членство в НАТО на прошлой неделе в Нью-Йорке.

По словам Реджепа Эрдогана, администрация США увязала продажу истребителей F-16 Турции с ратификацией Анкарой заявки Швеции.

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Издание отметило, что накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что парламент его страны не спешит ратифицировать попытку Швеции присоединиться к НАТО, до сих пор остающейся во взвешенном состоянии после того, как в прошлом году подала заявку на вступление в Альянс.

Напомним, что 10 июля Турция дала согласие на вступление Швеции в НАТО. Реджеп Эрдоган на трехсторонней встрече, организованной генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, согласился как можно скорее предоставить парламенту протокол о присоединении Швеции к Альянсу.

Планировалось, что заявка о вступлении Швеции в НАТО, скорее всего, будет одобрена парламентом Турции на осенней сессии.

Швеция со своей стороны пообещала активно поддерживать процесс членства Турции в ЕС, включая обновление таможенного союза и либерализацию визового режима.

Отметим, что только две страны не ратифицировали протокол о присоединении Швеции к НАТО – Турция и Венгрия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Парламент Венгрии решил отложить голосование о ратификации членства Швеции в НАТО. К этому вопросу планируется возвратиться осенью.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто пообещал, что в случае ратификации Турцией членства Швеции в Североатлантическом альянсе его страна сдержит обещание не тормозить присоединение ни одной страны к военному договору.

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