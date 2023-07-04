Венгрия обещает не тормозить членство Швеции в НАТО в случае ратификации его Турцией: как это касается Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто рассказал во вторник, 4 июля, что он общался со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом по поводу ратификации членства Швеции в НАТО. По его словам, если произойдут изменения в позиции Турции, Венгрия не будет затягивать этот процесс. Заявление Сиярто как-то касается и Украины.

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Как сообщает британское агентство Reuters, Петер Сиярто заявил, что в случае ратификации Турцией членства Швеции в Североатлантическом альянсе, Венгрия сдержит обещание не тормозить присоединение ни одной страны к военному договору.

"Если произойдут изменения в позиции Турции, тогда, конечно, мы сдержим обещание, что Венгрия не будет тормозить ни одну страну в вопросе членства в НАТО", – заявил министр иностранных дел Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

Итак, судя по его словам, поскольку Венгрия дала такое обещание не затягивать ратификацию членства ни одной страны, она не должна тормозить и вступление Украины в НАТО в будущем.

Впрочем, чего стоит обещание Венгрии, в очередной раз продемонстрировал премьер-министр Виктор Орбан.

Швеция надеется, что ее официальное вступление в Альянс решится на саммите НАТО 11-12 июля. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил в пятницу, 30 июня, что Орбан заверил его: Будапешт не будет откладывать вступление Швеции в НАТО.

Несмотря на это, парламент Венгрии не включил ратификацию Швеции в свою повестку последнего заседания перед летним перерывом, которое пройдет 7 июля.

Следует отметить, что вопрос ратификации "висит" в парламенте Венгрии с июля прошлого года.

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