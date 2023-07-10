Турция не выдвигала Украине никаких условий возвращения командиров защитников 'Азовстали': посол раскрыл подробности

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что, вопреки многочисленным версиям, турецкая сторона не выдвигала Киеву никаких условий в обмен на возвращение легендарных защитников комбината "Азовсталь" домой. Для самой Анкары это один из лучших способов усиление политических позиций на международной арене.

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Об этом дипломат рассказал в комментарии "Радио Свободе". Он заметил, что Турция заинтересована в демонстрации подобных добрых жестов, однако не стоит расценивать их как великодушие.

"Роль Анкары в этом процессе, конечно, тоже важна, как медиатора, третьей стороны конфликта. Поскольку таким образом поднимаются ее рейтинги. Не будем считать, что это только хороший жест в сторону Украины. Это также ужесточение позиций Турции в коммуникации с Москвой", – указал Боднар.

Он заметил, что к дню возвращения пятерых командиров на родину готовились несколько месяцев. Шли долгие и утомительные переговоры, в которых был задействован буквально весь "дипломатический авангард".

"Президент Зеленский поднимал эту тему с Эрдоганом не только во время своего последнего визита, но и предварительно было несколько телефонных звонков, были контакты, конечно, там, где только можно было найти такие контакты", – резюмировал посол.

Как сообщал OBOZREVATEL, по версии Института изучения войны США освобождение командиров защитников "Азовстали" вызвало "раскол" в обществе государства-террориста России. В частности, российское ультранационалистическое сообщество продолжает обвинять Кремль в том, что он доверился Турции в соблюдении сделки и удержании украинских военных.

Видимо поэтому в Кремле придумали эпическое объяснение, почему президент Турции Эрдоган отпустил защитников "Азовстали" в Украину. Спикер Путина Песков объяснил это якобы провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины.

"Решение выдать Киеву вожаков террористической группировки "Азов" в нарушение существующих договоренностей напрямую связано с провалами в контрнаступлении Украины, а войска киевского режима сталкиваются с провалами ежедневно", – растерянно рассудил он.

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