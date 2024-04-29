Турция готова поддержать Рютте в должности генсека НАТО – Reuters

Турция заявила союзникам, что поддержит кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генерального секретаря НАТО. Срок полномочий действующего генсека Альянса Йенса Столтенберга истекает в октябре 2024 года.

Об этом сообщило издание Anadolu в понедельник, 29 апреля, с ссылкой на турецкого чиновника. Собеседник журналистов отметил, что Анкара проинформировала о своем решении других членов блока.

Это произошло после того, как Рютте встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле на прошлой неделе. Премьер Нидерландов заявил, что "южное крыло НАТО нуждается в Турции и турецком лидерстве".

"Турция играет решающую роль. При этом страна прилагает усилия для урегулирования ситуации в Газе. В то же время она прилагает усилия в отношении этой ужасной войны в Украине. В этом отношении вы играть важную роль", – сказал Рютте.

Как пишет Reuters, такое решение Турции является важным шагом на пути к обеспечению Рютте высшей должности. Следующий генсек НАТО столкнется с проблемой сохранения поддержки союзников в борьбе Украины с вторжением России, и одновременно предотвращая любую эскалацию, которая может втянуть Альянс непосредственно в войну с Москвой.

НАТО принимает решения консенсусом, поэтому любому кандидату необходима поддержка всех 32 союзников. Ранее против кандидатуры Рютте выступили Венгрия, Румыния и Словакия. Президент Румынии Клаус Йоханнис сам заявил о подаче заявки на пост генсека Альянса.

А в Будапеште сказали, что не поддержат Рютте, потому что он "призвал поставить Венгрию на колени".

США, Франция, Германия, Великобритания и другие члены Альянса уже высказались в поддержку кандидатуры Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, во Франции заявили, что поддержат избрание Марка Рютте следующим генсеком НАТО. Там подчеркнули, что 57-летний политик имеет опыт и он сможет приложить усилия для коллективной безопасности стран блока.

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