Турция будет руководить восстановлением сирийской армии: что известно

Турция будет руководить восстановлением вооруженных сил Сирии – она обеспечит поддержку военных нужд армии и координации на местах. Турецкая военная делегация уже провела в Дамаске переговоры по этому вопросу.

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Об этом пишет турецкая газета Yeni Şafak. Делегацию из Анкары возглавлял генеральный директор по обороне и безопасности Министерства национальной обороны Турции генерал-майор Илкай Алтындаг. Его принимала рабочая группа под руководством министра обороны Сирии Мурхефа Абу Касры.

Во время этого визита турецкая делегация осмотрела военные объекты новой сирийской власти. Планируется определить, что нужно армии Сирии, а что нет.

Будут определены потребности армии в технической поддержке, боевых системах, боеприпасах, обмундировании, камуфляже и размещении. Ситуация будет оценена после того, как вооруженные формирования самораспустятся и присоединятся к новой армии. Сообщается, что это должно произойти в ближайшие дни.

"Турция предоставит поддержку Сирии касательно военных потребностей и координации действий армии на местах. Кроме того, Турция поддержит новую администрацию в обслуживании, ремонте и поставке оружия и систем обороны, унаследованных от режима Баас", – говорится в статье.

По данным СМИ, во время визита военной делегации также обсудили шаги, которые необходимо предпринять для "устранения террористической организации PПK ("Рабочая партия Курдистана") из региона с целью сохранения территориальной целостности Сирии".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, повстанческие группировки в Сирии будут распущены, а из них сформируют новую армию. Вне этого соглашения остаются курдские сирийские демократические силы.

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