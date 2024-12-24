Новые власти Сирии договорились о роспуске повстанческих группировок и формировании новой армии: соглашение касается не всех

Лидер исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммед аль-Джулани (Ахмед аль-Шараа), руководивший наступлением повстанцев в Сирии, достиг соглашения с другими группами касательно объединения в одну силу под руководством министерства обороны страны. Таким образом повстанческие группировки будут распущены, а из них сформируют новую армию.

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Об этом сообщает Al Jazeera. Встреча между Аль-Шараа и руководителями группировок закончилась "соглашением о роспуске всех группировок и их интеграции под наблюдением минобороны", говорится в заявлении новой администрации, опубликованном во вторник, 24 декабря.

Вне этого соглашения остаются курдские Сирийские демократические силы – это военный альянс в Сирии, созданный 10 октября 2015 года при поддержке международной коалиции в Сирии, возглавляемой США.

Скелет СДС составляют курдские отряды самообороны, также в его состав входят части вооруженных отрядов сирийской арабской оппозиции, ассирийские и туркменские отряды. Этот союз действует на северо-востоке Сирии.

Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Мохаммед аль-Башир заявил, что министерство обороны будет реорганизовано с использованием бывших повстанческих группировок и офицеров, сбежавших из армии Башара Асада.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер сирийских повстанцев Абу Мухаммед аль-Джулани 16 декабря провел встречи с британскими дипломатами и представителями Организации Объединенных Наций. В ходе переговоров он призвал международное сообщество снять санкции, наложенные на Сирию при правлении сирийского диктатора Башара Асада.

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