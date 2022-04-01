Турецкий канал разоблачил схему отправки Арменией истребителей России: Пашинян все отрицает

СМИ продолжают утверждать, что Армения поддержала полномасштабное вторжение России в Украину и передала агрессору свои истребители Су-30. Появились доказательства того, что эти самолеты все же покинули территорию Армении.

Об этом сообщается в сюжете турецкого телеканала Haber Global. Также были опубликованы и соответствующие спутниковые снимки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Самолеты отправили в Россию из Армении 23 марта 2022 года. Четыре истребителя с армянскими летчиками взлетели с территории аэропорта "Эребуни" в Ереване в 12:50 по местному времени. Они пролетели над городом Мартуни и достигли конечного пункта назначения в РФ в 13:14.

Видео дня

Фотографии со спутника подтвердили эту информацию. На первом снимке, сделанном 18 марта 2022 года, на авиабазе в Армении можно увидеть 4 боевых самолета типа Су-30.

А на втором снимке, который сделали уже 25 марта, на том же самом месте истребителей не было. Вместо них там стояли МиГ-29.

Отмечается, что если участие Армении в агрессии против Украины признают в мире, то стране Еревану могут грозить санкции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 марта в СМИ появились сообщения о том, что Армения поддерживает открытое вторжение России в Украину. Власти страны направили свои боевые самолеты Су-30 и пилотов для участия в войне против Украины.

В то же время посольство Армении в Украине заявило, что распространенная информация не соответствует действительности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Су-30СМ ни разу не покидали территорию Армении со дня их ввоза в страну.

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