Турецкий город Кахраманмараш, который пострадал от землетрясений, накрыл мощный шторм: есть погибший и десятки раненых. Фото и видео

Город Кахраманмараш, который расположен на юго-востоке Турции, в четверг, 20 апреля, накрыл мощный шторм. В результате непогоды погиб один человек.

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Еще как минимум 34 человека пострадали. Об этом сообщило турецкое издание cnnturk (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По данным издание, 8 пострадавших находятся в больницах в тяжелых состояниях. Как отмечается, сильный ветер повалил около 170 палаток. В них проживали люди, которые пострадали от масштабных разрушительных землетрясений, накрывших Турцию в начале февраля 2023 года.

Кроме того, ураган сорвал кровли некоторых зданий в районе Пазарджик.

Как известно, провинция Кахраманмараш наиболее пострадала во время землетрясений 6 февраля. Там находился эпицентр второго мощного землетрясения магнитудой более 7, которое всколыхнуло Турцию в тот день. Город оказался практически разрушенным.

18 февраля в Турции зафиксировали новое землетрясение возле города Кахраманмараш. В этот раз сила подземных толчков достигала 5,2 балла по шкале Рихтера.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате землетрясений, которые накрыли Турцию и Сирию в начале февраля 2023 года погибло по меньшей мере 46,5 тыс. человек. После 20 февраля в Турции спасатели прекратили большинство поисковых операций.

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