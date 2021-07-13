Цюрих накрыл мощный ливень, ураганный ветер крушил деревья и авто. Фото и видео

В Швейцарии выпал один из самых сильных дождей за всю историю наблюдения. В Цюрихе во время грозового ливня дождь лил стеной, а мощная буря валила деревья и громила машины.

О хаосе, который непогода устроила в финансовой столице Швейцарии, сообщил Reuters. Отмечается, что за ночь на Цюрих выпало более 4 см дождя, а за 10 минут на Вальдегг, который находится недалеко от города, выпало более 3,1 см воды.

Это самый сильный дождь после рекордных осадков, выпавших в Лозанне в августе 2018 – тогда на город за 10 минут выпало 4,11 см воды.

В Цюрихе ливень сопровождался мощным ветром, который буквально выкорчевывал малые и большие деревья, и крушил машины поломанным ветвями.

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Ливень затопил улицы, а поваленные деревья пообрывали линии электротранспорта, из-за чего движение в городе было парализовано.

Сейчас мэрия Цюрихе не сообщала о пострадавших граждан, но на фото, которые появились в сети, хорошо видно побитые машины.

Метеослужба предупредила о том, что дождь будет продолжаться, поэтому следует ожидать наводнений и оползней. Людей призывали держаться подальше от рек и озер.

Как сообщал OBOZREVATEL, на востоке Словакии 11 июля прошли сильные ливни с ветром и выпал град размером с мяч для гольфа. В Кошице он сыпал в течение почти 20 минут.