Цены растут, магазины закрываются: Афганистану грозит экономический коллапс, талибы ввели жесткие запреты

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Мир
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Цены растут, магазины закрываются: Афганистану грозит экономический коллапс, талибы ввели жесткие запреты

В четверг, 2 сентября, в Афганистане террористическая группировка "Талибан" готовится представить новое "правительство", так как экономика страны находится на грани краха. В стране закрываются магазины, а цены быстро растут.

Как пишет Reuters, страна отчаянно нуждается в деньгах. Однако талибы вряд ли быстро получат доступ к активам на около 10 млрд долларов, ведь они основном находятся за рубежом у афганского центрального банка.

Талибы на улицах Кабула

"Талибан" приказал банкам возобновить работу, но были введены строгие еженедельные ограничения на снятие средств, а в банках выстроились длинные очереди.

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"Сейчас все дорого, цены растут с каждым днем", – рассказал житель Кабула.

По оценкам экспертов, реальный валовой внутренний продукт Афганистана сократится на 9,7% в этом финансовом году с дальнейшим падением на 5,2% в следующем году.

Очереди в банк в Кабуле

Рейтинговое агентство Fitch Group полагает, что возможно Китай и Россия вложат в Афганистан деньги, принимая новое правительство Афганистана.

Новый глава центрального банка, назначенный талибами, пытался убедить банки, что группировка хочет полностью функционирующую финансовую систему. Но он не дал подробностей о том, как "Талибан" будет предоставлять для нее денежные средства.

Торговец на рынке в Кабуле

Как сообщал OBOZREVATEL, радикальная исламистская группировка "Талибан" выбрала лидера своего движения Хайбатуллу Ахундзаде главой нового правительства Афганистана. Под его руководством страной будет управлять президент или премьер-министр.

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