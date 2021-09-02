Цены растут, магазины закрываются: Афганистану грозит экономический коллапс, талибы ввели жесткие запреты

В четверг, 2 сентября, в Афганистане террористическая группировка "Талибан" готовится представить новое "правительство", так как экономика страны находится на грани краха. В стране закрываются магазины, а цены быстро растут.

Как пишет Reuters, страна отчаянно нуждается в деньгах. Однако талибы вряд ли быстро получат доступ к активам на около 10 млрд долларов, ведь они основном находятся за рубежом у афганского центрального банка.

"Талибан" приказал банкам возобновить работу, но были введены строгие еженедельные ограничения на снятие средств, а в банках выстроились длинные очереди.

Видео дня

"Сейчас все дорого, цены растут с каждым днем", – рассказал житель Кабула.

По оценкам экспертов, реальный валовой внутренний продукт Афганистана сократится на 9,7% в этом финансовом году с дальнейшим падением на 5,2% в следующем году.

Рейтинговое агентство Fitch Group полагает, что возможно Китай и Россия вложат в Афганистан деньги, принимая новое правительство Афганистана.

Новый глава центрального банка, назначенный талибами, пытался убедить банки, что группировка хочет полностью функционирующую финансовую систему. Но он не дал подробностей о том, как "Талибан" будет предоставлять для нее денежные средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, радикальная исламистская группировка "Талибан" выбрала лидера своего движения Хайбатуллу Ахундзаде главой нового правительства Афганистана. Под его руководством страной будет управлять президент или премьер-министр.