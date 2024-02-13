"Цена бездействия растет с каждым днем": Байден призвал Палату представителей как можно быстрее проголосовать за пакет помощи Украине

Президент США Джо Байден призвал Палату представителей (нижнюю палату Конгресса) как можно скорее отправить ему на стол для подписи законопроект, который касается иностранной помощи. Этот документ предусматривает поддержку Украины, Израиля, Тайваня, а также гуманитарную помощь.

Позицию Байдена озвучила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на брифинге во вторник, 13 февраля. Ранее в этот день проект закона поддержал Сенат (верхняя палата Конгресса). Далее документ должен пройти голосование в Палате представителей и получить подпись американского президента.

"Цена бездействия растет с каждым днем. Лидерство Америки имеет большое значение, и мир наблюдает. Наблюдает за тем, что будут делать республиканцы из Палаты представителей", – отметила Карин Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что этот документ позволит Украине "защититься от постоянных жестоких и неспровоцированных атак России". Также он поможет Израилю "защитить свой народ от террористов ХАМАС". Предусмотрена и гумпомощь, которая "спасет жизнь уязвимым категориям людей во всем мире, включая невинных палестинских гражданских, страдающих в секторе Газа и не имеющих ничего общего с ХАМАС".

Законопроект включает в себя общее финансирование объемом 95,34$ млрд. Приблизительно 60$ млрд с этой помощи предусмотрено для Киева.

На брифинге 13 февраля советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби поблагодарил сенаторов за голосование и двухпартийное лидерство. Он сказал, что "пора действовать" Палате представителей США.

"Что будет, если мы этого не сделаем? Это будет сообщение не только союзникам и партнерам, но и потенциальным противникам так же, что нельзя рассчитывать на Соединенные Штаты, что мы не заинтересованы в том, чтобы быть лидером на мировой арене, поскольку мы не сможем придерживаться своих обязательств перед союзниками", – заявил Кирби.

Как писал OBOZ.UA:

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