ЦАХАЛ заявил о ликвидации в секторе Газа руководителя управления безопасности группировки ХАМАС

Армия обороны Израиля продолжает ликвидировать руководящую верхушку террористической группировки ХАМАС. Накануне в секторе Газа был убит глава Управления безопасности палестинской группировки ХАМАС Тарвата Мухаммеда Ахмеда Альбека.

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Террориста уничтожили в результате ракетного удара по командно-контрольному центру, который был встроен в комплекс, ранее служивший школой "Муса бин Нусайр" в городе Дурадж Таффа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Разведка Армии обороны Израиля установила место нахождения террориста, после чего 22 декабря по командно-контрольному центру террористов была осуществлена атака. Тарвата Мухаммеда Ахмеда Альбека был ликвидирован на месте.

В ЦАХАЛ отметили, что Управление безопасности палестинской группировки ХАМАС производит разведывательные оценки, которые помогают боевикам в принятии решений. Также это управление отвечает за безопасность старших членов ХАМАС, предоставляя им укрытия для обеспечения продолжения их деятельности. Альбек был центральной фигурой в управлении безопасности и значимой фигурой в процессе принятия решений.

Израильские военные заверили, что перед нанесением удара были предприняты многочисленные шаги для снижения риска нанесения вреда гражданским лицам, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию.

"Это еще один пример систематического злоупотребления террористической организацией ХАМАС гражданской инфраструктурой и населением Газы в нарушение международного права. Армия обороны Израиля продолжит действовать против ХАМАС в защиту граждан Израиля", – заявили в израильской армии.

Напомним, военнослужащие Армии обороны Израиля заявили, что ликвидировали двух командиров террористической группировки ХАМАС, которые руководили нападением на страну 7 октября 2023 года. Один из них руководил подразделением парапланеристов группировки, а второй командовал ротой в батальоне "Зейтун".

Как сообщал OBOZ.UA, израильские военные, по данным нескольких источников, продвинулись на территорию Сирии. В частности, в район, который находится примерно в 25 километрах от столицы страны Дамаска.

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