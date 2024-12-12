Военные ЦАХАЛ ликвидировали двух командиров ХАМАС, руководивших нападением на Израиль 7 октября: что известно

Военнослужащие Армии обороны Израиля заявили, что ликвидировали двух командиров террористической группировки ХАМАС, которые руководили нападением на страну 7 октября 2023 года. Один из них руководил подразделением парапланеристов группировки, а второй командовал ротой в батальоне "Зейтун".

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Об этом сообщили в среду, 11 декабря, на официальном Telegram-канале ЦАХАЛ. Ликвидация командиров террористов произошла по точному указанию Управления разведки, отметили израильские военные.

Отмечается, что Армия обороны Израиля нанесла удар и уничтожила террориста Фехми Салми, командира роты "Нухба" в батальоне ХАМАС "Зейтун", который во время атаки действовал внутри здания, которое ранее служило школой Аль-Фалах.

7 октября Фехми Салми возглавил атаку на форпост ЦАХАЛ "Пага" на границе с Газой на юге Израиля со своим взводом, в ходе которой погибло 14 израильских военнослужащий. Во время войны Салми руководил многочисленными атаками на войска Израиля.

В ходе дополнительного удара самолет Военно-воздушных сил Израиля нанес удар и уничтожил террориста Салаха Даххама, главу парапланерного подразделения ХАМАС, в районе Джабалии.

"7 октября Салах Даххам руководил воздушным проникновением ХАМАС в общины на юге Израиля, что стало ключевой частью смертоносных атак ХАМАС на мирных жителей", – отметили в ЦАХАЛ.

Как сообщал OBOZ.UA, израильские военные, по данным нескольких источников, продвинулись на территорию Сирии. В частности , в район, который находится примерно в 25 километрах от столицы страны, Дамаска.

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