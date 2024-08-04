ЦАХАЛ заявил о ликвидации террориста, причастного к резне 7 октября. Видео

Армия обороны Израиля ликвидировала террориста Исмаила Нофала, который участвовал в резне 7 октября 2023 года. Также боевик был ответственен за запуски ракет по израильской территории.

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Террориста уничтожили с применением авиации и высокоточного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Израильские военно-воздушные силы нанесли удар по боевику, который осуществлял террористическую деятельность в Дейр-эль-Балахе. Во время атаки были зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на наличие оружия в этом районе.

Также в ЦАХАЛ отметили, что войска Армии обороны Израиля продолжают действовать в центральной части Газы. За прошедшие сутки 3 августа авиация ликвидировала несколько вооруженных террористических ячеек, которые представляли угрозу силам в этом районе, и уничтожила склад оружия.

Кроме того, израильские военные продолжают операции на основе разведданных в районе Рафаха. За прошедшие сутки самолеты Армии обороны Израиля ликвидировали нескольких боевиков и террористическую инфраструктуру. Также ВВС Израиля нанесли удары примерно по 50 террористическим объектам по всему сектору Газа, включая террористические ячейки, военные сооружения, наблюдательные пункты и террористическую инфраструктуру.

Напомним, официальные лица США предупредили, что уже 5 августа Иран может начать нападение на Израиль. Американские чиновники ожидают, что действия Ирана будут осуществляться по тому же сценарию, что и атака на Израиль 13 апреля, когда было запущено сотни дронов Shahed-131/136 и баллистические ракеты.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден предостерегает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от эскалации. Он отмечает, что возможен рост риска региональной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице Ирана Тегеране ликвидировали лидера террористической организации ХАМАС Исмаила Ханию. Он был одним из ключевых посредников в переговорах об освобождении заложников в секторе Газа и главным врагом Израиля.