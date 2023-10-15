ЦАХАЛ заявил о ликвидации еще одного командира боевиков ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации очередного командира террористической группировки ХАМАС. Речь идет о террористе Биллала аль-Кедру, который мог руководить нападениями боевиков на кибуц Нирим недалеко от палестино-израильской границы.

Представитель ЦАХАЛ подполковник Питер Лернер заявил, что ликвидация террориста говорит о наличии у Израиля необходимых разведданных. Об этом сообщает издание CNN.

Израильские военные отметили, что владеют информацией о всех террористах, которые проникли на территорию Израиля и убивали мирных жителей.

Накануне также стало известно о ликвидации командующего войсками ХАМАС в городе Хам-Юнис на территории сектора Газа. Боевик нес ответственность за убийства в кибуце Нирим. В свою очередь ХАМАС пока не прокомментировал ситуацию.

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В то же время Армия обороны Израиля продолжает призывать гражданское население эвакуироваться на юг Газы, чтобы дать возможность израильским военным атаковать ХАМАС. При этом в ЦАХАЛ заявили, что террористы физически препятствовали передвижению людей и заминировали некоторые дороги.

Готовясь к следующему этапу конфликта, Лернер заявил, что ЦАХАЛ призвал несколько сотен тысяч солдат и резервистов, многие из которых находятся на юге Израиля и на границе с сектором Газа.

"ЦАХАЛ нацелился на институты ХАМАС, потому что они подчинили всю правительственную систему для обеспечения поддержки, финансирования, инструктирования и осуществления их террористической деятельности. Поэтому эффективно то, что мы делаем – это для начала демонтируем всю систему", – сказал Лернер.

Напомним, в Израиле собираются отправить 10 тысяч солдат для захвата Газы, стремясь провести крупнейшее со времен Второй ливанской войны наступление. ЦАХАЛ нацелен не просто на зачистку сектора от террористов, а особенно – на ликвидацию их лидера Яхьи Синвара.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху анонсировал приближение "нового этапа" в войне с ХАМАС. В ЦАХАЛ отметили, что подготовка завершена, в то же время признали, что на наземное вторжение в сектор Газы может повлиять ряд событий: эвакуация палестинцев и напряжение на северной границе страны.

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