ЦАХАЛ обнародовал доказательства связи шести журналистов 'Аль-Джазиры' с террористами ХАМАС и 'Исламский джихад'

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ предоставила данные разведки и документы, подтверждающие принадлежность шести журналистов катарского вещателя "Аль-Джазира" к террористическим группировкам "ХАМАС" и "Исламский джихад". Эти документы были найдены в захваченных бункерах "Хамас" в секторе Газа.

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Как утверждают в ЦАХАЛ, найдены "многочисленные документы" террористов, в которых фигурируют отмеченные журналисты. Это штатное расписание, перечень курсов подготовки боевиков организации, телефонные справочники и даже зарплатные ведомости.

"Это безоговорочное доказательство того, что указанные лица служат военными оперативниками террористических организаций в секторе Газа", - подчеркнули военные Израиля.

В частности, оперативниками террористов названы журналисты Анас Джамал Махмуд Аль-Шариф, Алау Абдулла Азиз Мухаммад Салам, Хоссам Базель Абду Карим Шабат, Ашраф Сами Ашур Сарадж, Талал Махмуд Абдулла Рахман Аруки и Исмаил Фарид Мухаммад Абу Омар.

Последний был убит несколько месяцев назад в Газе, отмечает ЦАХАЛ и добавляет, что вещатель "Аль-Джазира" "попробовал отмежеваться от террористической деятельности Омара".

Однако найденные документы "свидетельствуют об интеграции террористов ХАМАС в в катарскую медиасеть "Аль-Джазира", считают израильские военные.

"Аль-Джазира" является телевизионной сетью со штаб-квартирой в катарском Дохе. Это самая большая телесеть на арабском языке.

В Израиле с мая по распоряжению правительства трансляция этого вещателя была запрещена в соответствии с законом, разрешающим закрытие иностранных СМИ, наносящих ущерб национальной безопасности. Полиция изъяла необходимое для трансляции оборудование в иерусалимских офисах телеканала, после чего "Аль-Джазира" прекратила вещание в Израиле.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ЦАХАЛ заявили о ликвидации нового лидера ХАМАС, а израильские СМИ опубликовали фото мертвого мужчины, убитого в результате взрыва. ДНК-экспертиза подтвердила, что ликвидирован именно новый главарь ХАМАС.

Также в ЦАХАЛ заявили, что израильская авиация нанесла удар и уничтожила более 65 террористов "Хезболла" на юге Ливана. Кроме того, поражены десятки целей "Хезболлы", включая террористические ячейки, пусковые установки, направленные на израильских граждан, и объекты террористической инфраструктуры.