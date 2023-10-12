'Должны оставаться на своей земле': президент Египта отказался принимать беженцев из сектора Газа

В Египте отказались предоставить убежище для многотысячных потоков беженцев из сектора Газа, которая находится под бомбежками армии обороны Израиля ЦАХАЛ. Официальный Каир также не дает разрешение на использование своих территорий в качестве коридора для пересечения пострадавших от военных действий палестинцев на другую часть Ближнего Востока.

Об этом заявил глава государства Абдель-Фаттах эль-Сисси. Слова египетского лидера передает Times of Israel.

"Жители Газы, столкнувшиеся с этими тяжелыми временами, должны быть стойкими и оставаться на своей земле", – лаконично заметил политик.

Напомним, в первый день террористических атак исламистских боевиков на юге Израиля премьер-министр Нетаньяху заверил, что ЦАХАЛ немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС. В связи с этим он призвал гражданских покинуть территорию сектора Газа. При этом население Газы превышает 2 млн человек.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны Израиля заявили о переходе к полному наступлению на сектор Газа, поскольку спорадические столкновения с террористами ХАМАС на юге страны продолжаются. Обратного возврата не будет, ЦАХАЛ возобновил контроль над всеми городами на границе с Газой и пойдет дальше.

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