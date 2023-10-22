ЦАХАЛ арестовал 68 членов ХАМАС на Западном берегу реки Иордан и совершил рейд на дом главного лидера местных террористов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что арестовала 68 членов ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. Израильские войска также совершили набег на дом высокопоставленного лидера ХАМАС Салех аль-Арури и задержали членов его семьи.

Об этом сообщает The Times of Israel. Так, с момента начала войны в секторе Газа 7 октября ЦАХАЛ арестовал 670 разыскиваемых палестинцев на Западном Берегу, в том числе более 450, связанных с ХАМАС.

По данным военных, всего за ночь были арестованы 68 ​​членов ХАМАС.

Также ночью армия обороны разрушила дом террориста ХАМАС Махера Шаллуна в лагере беженцев Акабат-Джабр, которому предъявлено обвинение в убийстве американо-израильского гражданина Элана Ганелеса на шоссе 90 в феврале.

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Кроме того, по словам очевидцев, израильские войска совершили набег на дом Салех аль-Арури, который является заместителем генерального лидера ХАМАС Исмаила Хании и одним из основателей военного крыла исламистской террористической группировки.

По словам израильских официальных лиц, базирующийся в Ливане аль-Арури является ключевой мишенью для Израиля после терактов 7 октября, когда террористы ХАМАС из сектора Газа ворвались на юг Израиля и убили по меньшей мере 1400 человек, в основном гражданских лиц.

Войска вошли в дом Арури в деревне Арура, примерно в 20 километрах к северу от Рамаллаха, на рассвете в субботу утром, арестовав более 20 человек, в том числе одного из его братьев и девять его племянников. Еще десятки людей были вызваны на допрос.

Напомним, боевики ХАМАС не прекращают наносить ракетные удары по инфраструктуре Израиля и продолжают держать в заложниках мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, корреспондент по вопросам безопасности издания ВВС Фрэнк Гарднер назвал четыре фактора, почему Израиль до сих пор не начал наземную операцию в секторе Газа. Первым он назвал фактор Джо Байдена, который просит Израиль о сдержанности. Второй фактор – иранский, третий – гуманитарный.