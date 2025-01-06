Трюдо может уйти в отставку с поста премьера Канады и лидера партии: СМИ раскрыли подробности

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо готовится якобы уже на этой неделе объявить о своей отставке с поста главы Либеральной партии после девяти лет при власти. Пока неизвестно, останется ли он в должности премьера до избрания нового лидера, или уйдет в отставку немедленно.

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Об этом 6 января сообщило агентство Reuters, ожидая, что об отставке политик заявит в этот же день. Хотя другие источники указывают, что публично такое решение будет обнародовано не раньше 8 января.

"Уход Трюдо оставит партию без постоянного главы в то время, когда опросы показывают, что либералы сокрушительно проигрывают официальной оппозиции консерваторам на выборах. Все больше либеральных парламентариев, встревоженных серией мрачных опросов, публично призвали Трюдо уйти в отставку", – говорится в публикации.

Со своей стороны издание The Globe and Mail со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника пишет, что пока точно не известно, когда Джастин Трюдо объявит о своих планах уйти. Но они утверждают, что такой шаг премьера натолкнуло внутрипартийное давление и низкий уровень поддержки среди общества.

"Один из источников, недавно разговаривавший с премьер-министром, сообщил, что Трюдо осознает необходимость сделать заявление до встречи с фракцией Либеральной партии, запланированной на среду, чтобы избежать впечатления, будто бы его вытеснили собственные депутаты", – пишет издание.

По данным Globe and Mail, последние опросы показывают, что поддержка Либеральной партии под руководством Трюдо снизилась до 13%, но предполагается, что эти цифры изменятся, если придет новый лидер.Среди возможных кандидатов на этот пост рассматриваются министр финансов Доминик Леблан, министр иностранных дел Мелани Жоли и бывший руководитель Центрального банка Канады Марк Карни.

Парламентские выборы в Канаде должны пройти не позднее осени 2025 года. Но в случае отставки премьер-министра их могут назначить раньше. Социологические опросы прогнозируют убедительную победу на предстоящих выборах Консервативной партии, возглавляемой Пьером Полиевом.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 января Канада начала свое председательство в G7, которое продлится весь 2025 год. В Оттаве пообещали, что Украина будет оставаться в центре внимания на заседаниях "Группы семи" в течение года.

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