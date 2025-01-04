В МИД Канады заверили, что Украина останется приоритетом для G7: подробности

В Канаде пообещали, что Украина будет оставаться в центре внимания во время заседаний "Группы семи" в течение следующего года. С 1 января страна начала свое председательство G7, которое продлится в течение всего 2025 года.

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Об этом на своем аккаунте в социальной сети Х в пятницу, 3 января, сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Она проинформировала, что провела телефонный разговор с главой украинского МИД Андреем Сибигой.

Жоли указала на то, что это ее первый официальный звонок после начала председательства Канады в G7.

"Украина остается приоритетом для G7. Мы обсудили текущую ситуацию и дальнейшие потребности. Канада будет всегда оставаться сильным союзником Украины", – заявила Жоли.

Глава МИД Украины также рассказал о своем разговоре с канадской коллегой. Его слова процитировали на сайте внешнеполитического ведомства.

Сибига отметил, что вместе с Жоли отметили хороший прогресс украинско-канадского партнерства в 2024 году, обсудили ситуацию на поле боя и наши оборонные нужды, скоординировали позиции накануне крупных международных событий.

"Ценю подтверждение, что Украина будет приоритетом для председательства Канады в "Группе семи" в течение 2025 года", – сказал министр.

Напомним, что 1 января 2025 председательство в Совете ЕС начала Польша вместо Венгрии, а Канада заменила председательство Италии в "Группе семи". Своими приоритетами на 2025 год Оттава определила взаимовыгодное развитие экономики, противодействие изменениям климата и реагирование на стремительное развитие технологий.

В Варшаве заявили, что в течение следующих полугода сконцентрируют усилия на обеспечении "темпов и качества" расширения ЕС, развитии оборонной инфраструктуры и полном использовании замороженных российских активов в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, парламент Канады выделил на военную помощь Украине почти 600 млн долларов. Средства направят на "боеприпасы, обучение и другие средства, необходимые украинцам для победы".