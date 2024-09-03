'Тревожное развитие событий': выяснилось, когда Иран передаст России баллистические ракеты

Ожидается, что Иран в ближайшее время поставит стране-агрессору РФ баллистические ракеты для ударов по Украине. Этот шаг может вызвать быстрый ответ со стороны союзников нашего государства.

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Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на европейских чиновников. Тегеран уже предоставил оккупантам сотни ударных БПЛА, которые враг применяет для атак на украинские города, однако потенциальная передача баллистических ракет будет означать тревожное развитие конфликта, говорят они.

Официальные лица отказались дать оценку касательно типа ракет и объема их передачи или сроков, хотя один из чиновников сказал, что поставки могут начаться в течение нескольких дней.

США и другие союзники по НАТО неоднократно предостерегали Тегеран от такого шага и прилагают дипломатические усилия, чтобы этого не произошло.

Сейчас арсенал баллистических ракет РФ включает российское и менее точное северокорейское вооружение. В последние дни для атак на Украину россияне использовали ракеты "Искандер-М" отечественного производства, а также северокорейские KN-23.

Ранее СМИ писали о том, что Иран может в скором времени передать стране-агрессору России гиперзвуковые баллистические ракетные системы ближнего действия Fath-360. Речь идет о возможной передаче сотен ракет, способных поражать цели на расстоянии 120 километров.

Как сообщал OBOZ.UA, Российская Федерация продолжает координацию и военное сотрудничество с Ираном перед его ответным ударом по Израилю. Кремль занимается собственными интересами в регионе, а также пытается повлиять на Запад для уменьшения помощи Украине.

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