Россия сотрудничает с Ираном на фоне напряжения в Израиле: аналитики назвали главную цель оккупантов

Российская Федерация продолжает координацию и военное сотрудничество с Ираном перед его ответным ударом по Израилю. Кремль беспокоится за собственные интересы в регионе, а также пытается повлиять на Запад для уменьшения помощи Украине.

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Аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете за 6 августа указали, что сотрудничество Москвы и Тегерана – особенно военное – расширяется. Государство-агрессор пытается подтолкнуть Запад к решениям, выгодным для РФ, "в частности, к воздержанию от оказания дальнейшей военной помощи Украине".

Россияне, согласно информации The New York Times, начали поставлять неназванные передовые радары и системы противовоздушной обороны в Иран. В ISW обратили внимание на то, что эта техника пригодилась бы и самой РФ, которая ведет войну против Украины. Это "подчеркивает продолжающуюся зависимость России от Ирана в отношении другого критического оружия", считают эксперты.

В Reuters сообщали, что кремлевский диктатор Владимир Путин передал сообщение через секретаря Совбеза Сергея Шойгу о том, что Иран должен действовать сдержанно и избегать ударов по мирных жителях во время ответных действий против Израиля.

Также неназванный иранский дипломат сообщил IranWire, что РФ выступает против ударов Ирана, которые могут привести к гибели мирных, из-за большого количества российских граждан, проживающих в Израиле.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 5 августа Сергей Шойгу прибыл с визитом в Иран. Поездку россиянин совершил в период масштабной эскалации на Ближнем Востоке и подготовки Тегерана к нанесению удара по Израилю.

– Израильский военный эксперт Давид Шарп считает: если между Ираном и Израилем разгорится большая война, она может повлиять и на ситуацию в Украине.

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