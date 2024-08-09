Иран в скором времени поставит России сотни гиперзвуковых баллистических ракет – Reuters

Иран может в скором времени передать стране-агрессору России гиперзвуковые баллистические ракетный системы ближнего действия Fath-360. Речь идет о возможной передаче сотен ракет, способных поражать цели на расстоянии 120 километров.

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Об этом сообщило издание Reuters в пятницу, 8 августа, с ссылкой на собственные источники в европейской разведке. По информации собеседников журналистов, десятки российских военнослужащих проходят подготовку в Иране по использованию Fath-360.

Один из источников Reuters сообщил, что "единственным следующим возможным" шагом после обучения будет фактическая поставка ракет в РФ. Ни он, ни второй собеседник не смогли уточнить, когда это произойдет.

Представители российского министерства обороны, по данным источников, 13 декабря подписали в Тегеране контракт с иранскими официальными лицами на Fath-360 и еще одну баллистическую ракетную систему с названием Ababil.

В США отказались подтверждать информацию о возможной поставке баллистических ракет Ираном в Россию. Представитель Совета национальной безопасности Штатов заявил, что Вашингтон и союзники по НАТО и G7 "готовы дать быстрый и жесткий ответ, если Иран продолжит такие поставки". Это "будет означать резкое усиление поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", сказал он.

Высокопоставленный чиновник Ирана на условиях анонимности рассказал Reuters, что Тегеран продал России ракеты и беспилотники, но не предоставил системы Fath-360. Он также отметил, что юридического запрета на продажу Ираном такого оружия для Москвы не существует.

"Иран и Россия занимаются взаимной закупкой деталей и военной техники. То, как каждая страна использует эту технику, полностью их решение", — сказал чиновник, добавив, что Иран не продавал России оружие для использования в войне в Украине.

Что известно о Fath 360

Иранские ракеты Fath 360 класса "земля – земля" могут поражать цели в радиусе 120 километров и обладают боеголовками весом 150 кг. Еще несколько лет назад издание Defense Express писало, что эксперты называют Fath 360 аналогом американских HIMARS. В частности, они обладают возможностью спутникового управления.

Как пишет Reuters со ссылкой на военного эксперта, Москва имеет собственные баллистические ракеты, но поставки Fath-360 могут позволить России использовать больше своего арсенала для целей по линии фронта, одновременно используя иранские боеголовки для целей на ближайшем расстоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью 2023 года сообщалось, что Иран может продать России свои баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, способные поражать цели на расстоянии 300-700 километров. О намерениях "партнеров" заключить такой контракт речь шла еще в 2022 году.

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