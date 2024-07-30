'Третья мировая уже идет': Зильбер объяснил связь между войнами в Украине и Израиле. Видео

Израильский журналист Цви Зильбер считает, что Третья мировая война уже идет и все государства в мире так или иначе принимают в ней участие. Война в Израиле и война в Украине тесно связаны, ведь одной из целей обострения на Ближнем Востоке было отвлечь ресурсы от Украины.

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Такое мнение он высказал в эфире OBOZ.Talk в понедельник, 29 июля. По словам журналиста, начал Третью мировую российский диктатор Путин. Осталось определить, какое событие считать началом этой войны – нападение РФ на Грузию в 2008 году или вторжение российских оккупантов на Донбасс в 2014 году.

"Третья мировая война уже идет. Во время Второй мировой войны люди не знали, что живут во время Второй мировой войны. Только потом историки сказали, что период с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 мы будем называть Вторая мировая война. Идет Третья мировая война. Осталось только определить, с какого момента ее считать – с 2014 года или с 24 февраля 2022 года, или с 2008 года, когда Путин напал на Грузию", – отметил Зильбер.

По его словам, в войне участвуют все страны – где-то она идет в гибридной форме, где-то – в горячей, а где-то в форме террористических атак.

"Сложилась ситуация, что все страны сегодня тем или иным образом в этой войне принимают участие либо на стороне оси зла, либо на стороне Соединенных Штатов и их союзников, демократических стран. Все эти войны связаны. Нет сомнений, что война у нас (в Израиле. – Ред.) и война в Украине связаны очень толстой пуповиной. Одна из целей этой войны была отвлечь ресурсы от Украины, чтобы Соединенным Штатам и Западу пришлось направлять ресурсы еще и на Ближний Восток, на Израиль", – подчеркнул он.

Что касается заявлений президента Турции Реджепа Эрдогана, который пригрозил, что Турция может вмешаться в ситуацию в Израиле, как делала ранее в Ливии и в Нагорном Карабахе, то Зильбер сказал, что сложно определить блефует ли он.

Журналист объяснил, что накануне российского полномасштабного вторжения в Украину многие западные, российские и украинские эксперты утверждали, что у Путина нет планов нападать на Украину, ему это не нужно. Однако российский диктатор все же начал вторжение, и Эрдоган может сделать то же самое.

"Сегодня мы живем в совершенно новых реалиях и я не буду сбрасывать со счетов эту угрозу. Но, с другой стороны, мы от Эрдогана уже много всего слышали. Например, он обещал колоссальную флотилию, которая пойдет под турецким флагом на прорыв блокады Газы. До сих пор никто эту флотилию не видел и, я думаю, не увидит. Эрдоган ввел страшные санкции, эмбарго на всю торговлю с Израилем. Но торговля продолжается, ведь на местах решения принимают чиновники. А чиновники сказали, что их компании, которые зачастую имеют акции в США или Европе, связаны с израильскими компаниями контрактными обязательствами", – сказал он.

Кроме того, Израиль получает из Азербайджана 60% нефти, которая идет по газопроводу через Турцию. Также, считает эксперт, у Анкары нет ни экономических, ни политических интересов в конфликте с Израилем.

"Но Эрдоган исламист, Эрдоган популист, ему нужно накачивать свою популярность. Не думаю, что это реальная угроза. У Турции нет с Израилем сухопутной границы. Как будет выглядеть это нападение, не совсем ясно. В Ливии они не высаживались, пусть он не врет. Там они принимают участие на "удаленке", помогают ливийскому правительству против интересов России. РФ поддерживает в Ливии мятежного генерала, второго фактически правительства Ливии", – считает израильский журналист.

Также он напомнил, что Турция – страна НАТО, хотя в последнее время нарушает много правил.

"Но я не представляю себе, чтобы страна НАТО напала на страну, которая является хоть и не членом НАТО, но стратегическим союзником. Однако, после 24 февраля 2022 года я уже ничего не исключаю. Самое шизофреническое развитие событий, которое только можно себе представить, к сожалению, может стать реальностью. И нам придется просто адаптировать к этому свою психику", – добавил Зильбер.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю вторжением для помощи палестинцам. Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац сравнил Эрдогана с Саддамом Хусейном и посоветовал вспомнить, что случилось с бывшим иракским диктатором.

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