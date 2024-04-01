Требуют отставки: в Израиле десятки тысяч человек вышли на митинги против правительства Нетаньяху

В Иерусалиме, столице Израиля, десятки тысяч людей вышли на протесты против правительства Биньямина Нетаньяху и против освобождения ультраортодоксальных евреев от военной службы. Такие массовые уличные протесты уже были в стране в прошлом году.

Об этом сообщают Reuters и The Times of Israel. Митинг с призывом к новым выборам для замены правительства прошел возле парламента страны, Кнессета.

Протестующие также хотят более равного распределения бремени армейской службы, которое связывает большинство израильтян. Около 600 солдат были убиты с момента нападения ХАМАС 7 октября и последовавшей за этим войны в секторе Газа, что стало самым высоким показателем потерь среди военных за последние годы.

Отмечается, что протесты стали крупнейшей демонстрацией с начала войны.

Кабинет Нетаньяху подвергся широкой критике в связи с провалом атаки ХАМАС на юг Израиля, в результате которой 1200 человек были убиты и более 250 взяты в заложники в сектор Газа.

Война Израиля в палестинском анклаве усугубила давний источник трений в обществе, который также тревожит коалиционное правительство Нетаньяху - освобождение ультраортодоксальных еврейских студентов семинарии от службы в призывной армии страны.

Поскольку 31 марта приближается крайний срок, в течение которого правительство должно разработать закон для разрешения многолетнего противостояния по этому вопросу, Нетаньяху на прошлой неделе подал в Верховный суд заявление в последнюю минуту на 30- дневную отсрочку.

Очевидно, Верховный суд дал правительственным чиновникам срок до 30 апреля для представления дополнительных аргументов. Но во временном постановлении он также распорядился приостановить государственное финансирование студентов семинарии, которые будут подлежать призыву в армию с понедельника.

На пресс-конференции в Иерусалиме Нетаньяху заявил, что уверен, что решение будет найдено. Он также сказал, что проведение выборов в разгар войны, когда он сказал, что Израиль так близок к победе, парализует страну на несколько месяцев.

Напомним, в ближайшие дни в Катаре и Египте могут начаться новые переговоры между представителями Израиля и группировки террористов ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников. Израиль готов направить свою делегацию на такие переговоры.

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