Трампа завербовали спецслужбы СССР еще при Брежневе, – экс-разведчик КГБ

Вербовка будущего президента США Дональда Трампа советскими спецслужбами началась еще в 1977 году.

Как сказал в интервью The Guardian бывший разведчик КГБ Юрий Швец, проживающий в США, скорее всего, вербовать Трампа начали еще тогда, когда он был студентом.

Он якобы попал в поле зрение спецслужб в тот момент, когда женился на чешской модели Иване Зельничковой в 1977 году. В то время генсеком ЦК КПСС был Леонид Брежнев.

По словам Швеца, через пару лет Трамп покупал 200 телевизоров для своей гостиницы у советского эмигранта Семена Кислина, который, вроде как, сотрудничал с КГБ.

Экс-разведчик рассказал, что в 1987 году Трамп с женой Иваной впервые посетил Москву и Санкт-Петербург. Видимо, там он пообщался с представителями КГБ более тесно и тогда ему внушили идею, что он должен идти в политику. По возвращению в США, Трамп пытался баллотироваться в президенты от республиканцев.

“КГБ собрало много информации о личности Трампа. Там понимали, что он за человек – чрезвычайно уязвим интеллектуально и психологически, склонен к лести. Они делали вид, будто были невероятно поражены его личностью и заявляли, что именно он должен стать президентом США”, – заявил Швец.

В тот же 1987 год Трамп прославился в политических кругах, когда обвинил Японию в эксплуатации США. Также он призывал выйти из состава НАТО и не платить за те страны, которые не в состоянии защищать себя сами.

По мнению экс-разведчика, Трамп был идеальной мишенью для вербовки, и целых 40 лет его готовили к тому, чтобы стать “удобным” для России президентом США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Швец заявил, что штурм здания Конгресса США республиканцами в начале января якобы был планом, согласованным президентом Трампом, и попыткой государственного переворота.