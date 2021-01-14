Экс-разведчик КГБ Швец: Трамп загнал себя в тот же угол, что и Путин

Штурм здания Конгресса США республиканцами якобы был планом, согласованным президентом Дональдом Трампом, и попыткой государственного переворота.

Однако усилия с целью помешать смене власти не оправдали себя, а Трамп "фактически загнал себя в тот же угол, что и Путин". Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" высказал сокурсник президента России Владимира Путина, бывший разведчик КГБ Юрий Швец, проживающий в США.

По его словам, как глава Соединенных Штатов, так и глава РФ "понимают, что единственный источник их безопасности – находиться у власти". "Отошел от власти, и все", – сказал Швец.

Он отметил, что никогда прежде в истории США главной угрозой национальной безопасности не был внутренний терроризм, "подстрекателем которого является пока еще действующий президент США".

Бывший разведчик КГБ предположил, что к захвату Капитолия могут быть причастны высокопоставленные лица, а также правоохранители.

"ФБР рассматривает это дело как проявление внутреннего терроризма... Арестовано свыше 100 человек, но это только начало. Арестовывают пока лишь тех, кто засветился в холле Капитолия. Интересны более высокие лица, которые сделали этот захват возможным. До них рано или поздно тоже доберутся", – считает Швец.

В результате, по мнению эксперта, "испугались даже республиканцы", некоторые из них, как и крупнейшие финансовые доноры, начали дистанцироваться от американского президента.

"В разговоры, что выборы сфальсифицированы, верят только оболваненные сторонники Трампа. Более 60 судов выбросили иски команды Трампа о фальсификациях в урну. Это называется здесь "фривольные судебные иски". То есть иски, которые подаются без всякого фактажа и доказательств", – сказал Швец.

Он считает, что после захвата Капитолия лидер Соединенных Штатов якобы планировал создать временную согласительную комиссию, чтобы разобраться с результатами выборов.

"Комиссия работала бы 10 дней, две недели, а Трамп бы все это время сидел. Подходит время инаугурации нового президента, а комиссия работает и Трамп сидит в Белом доме. Потом они приносят любой результат на рассмотрение Трампа, а он говорит о своем несогласии с выводами, и комиссия опять продолжает работать. И так все следующие четыре года. То есть система ломается. Вот на что это все было рассчитано", – уверен Швец.

Напомним, сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса 6 января, когда там собирались подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить победу на выборах избранного президента Джо Байдена.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января члены Палаты представителей Конгресса объявили импичмент Трампу. Чтобы решение вступило в силу, его должен утвердить Сенат.