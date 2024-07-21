Посмотрел с опозданием речь Трампа на республиканском съезде/шоу — самую длинную, как говорят, в истории подобных речей: более полутора часов (ожидали же где-то минут на 40 как максимум).

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Он рассказывал о покушении на себя настолько трогательно, что сложно было сдержать слёзы. Умеет.

В речи, выдержанной в стандартном духе "за всё хорошее против всего плохого", кроме того, о чём уже рассказывали, был интересный фрагмент насчёт Ким Чен Ына:

"Когда мы [администрация Трампа. — А. К.] вернёмся, мы с ним поладим. Он тоже хотел бы видеть меня снова, думаю — он скучает по мне, если хотите знать правду."

Такая себе весёлая ирония на фоне разговора о ядерном оружии. В этом — весь Трамп: война для него — прежде всего, шоу, фильм ужасов, хоррор, ядерная особенно. Повод для иронических шуток, чтобы сорвать аплодисменты. Совсем не то, что покушение на себя; так это и воспринимали: о покушении — со слезами на глазах, о ядерной угрозе — весело улыбаясь.

Время между темами покушения и войн было распределено соответственно. Ибо покушение — потенциальная трагедия (и сколько их уже было в Америке, включая покушения на президентов), а любая война — где-то далеко и никого, по большому счёту, не интересует вообще, если только не добавлять слов "Третья мировая", но нужно тоже упомянуть.

Вот именно с таким Трампом Украине и придётся договариваться. Важно определиться, чем наша страна может быть полезной Соединённым Штатам при Трампе, чтобы ему было интересно нас защитить.

Может, после войны в Украине наши контрактники будут защищать южную границу США от мексиканцев, о чём я писал ещё в октябре прошлого года. Может, заменят американские экспедиционные корпусы там, где раньше Америка вмешалась бы, а теперь не хочет. К сожалению, кроме как военными с настоящим опытом, нам нечем заинтересовать Соединённые Штаты.

В любом случае там погибнет значительно меньше, чем на нашей войне, и только из тех, кто выскажет желание так зарабатывать. Военная взаимопомощь с американцами при Трампе возможна, но именно "взаимо".

Нам — Украина, им — наше контрактное участие в их хоррорах. Такой язык Трамп воспринимает. Потому наш друг Борис Джонсон продвигает, по слухам, очень похожий вариант, связывая его, кстати, с границами контролируемой территории по состоянию на 23.02.2022.