Трампа пригласили на саммит НАТО в Гааге: как он отреагировал

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф поговорил по телефону с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Он пригласил лидера Соединенных Штатов на саммит НАТО, который пройдет в Гааге в июне 2025 года.

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Об этом сообщило издание NOS. По словам нидерландского премьера, Трамп "ответил положительно" на предложение.

"Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф лично пригласил Трампа на саммит НАТО, который состоится в Гааге в июне следующего года, и, по словам премьера, он (Трамп. – Ред.) ответил положительно. Разговор длился около пятнадцати минут", – говорится в сообщении.

В телефонном разговоре, в частности, речь шла о взаимных торговых отношениях и войне в Украине. Премьер-министр говорил с Трампом о важности помощи Киеву для Запада.

"Если Украина проиграет, это много значит для мира и безопасности в Нидерландах и Европе, а также для Америки".

Кроме того, Схооф попросил сохранить старые торговые отношения.

Издание отмечает, что премьер-министр Нидерландов Дик Схооф стремится установить дружеские отношения с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом.

По оценкам Схоофа, отношения между Амстердамом и Вашингтоном оставались хорошими в течение первого срока президентства Трампа, в период с 2016-го по 2020 год, и в настоящее время Нидерланды намерены "сохранять их такими".

Как сообщал OBOZ.UA, в сети распространяется информация о том, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте якобы может исключить США из НАТО. Сообщалось, что он якобы заявил о намерении прибегнуть к таким действиям из-за плана избранного президента Штатов Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. Эта информация оказалась фейком – на самом деле Рютте не делал никаких заявлений по поводу возможного исключения США из НАТО.

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