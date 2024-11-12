Рютте исключит США из НАТО? В сети распространяется заявление генсека НАТО, но есть нюанс

По сети начала распространяться информация о том, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте якобы может исключить США из НАТО. Сообщалось, что он заявил о намерении прибегнуть к таким действиям из-за плана избранного президента Дональда Трампа Штатов по прекращению войны в Украине.

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Как пишет Newsweek, первоисточником этой информации стал беларуский Telegram-канал. "Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что если Трамп сдаст Путину Украину, он лично выгонит США из альянса", – говорится в сообщении.

Через некоторое время его начали цитировать большие аккаунты в соцсети Х. Этот фейк впоследствии подхватили и некоторые украинские каналы, которые, напомним, не являются СМИ, а также ресурсы страны-агрессора.

На самом деле Рютте не делал никаких заявлений о возможном исключении США из НАТО на своих платформах в социальных сетях или во время выступления перед входом в штаб-квартиру Альянса.

В соцсети Х сообщения с этой дезинформацией стали вирусными – они набирали сотни тысяч просмотров, много лайков, репостов и комментариев. Вскоре под некоторыми сообщениями появились заметки сообщества, в которых говорится, что эта информация никоим образом не подтверждена.

Напомним, что после победы Трампа на выборах Рютте лично поздравил его с этим. "Я с нетерпением жду встречи с ним в ближайшее время. Мы будем работать вместе, чтобы справиться со многими проблемами безопасности, с которыми мы сталкиваемся", – написал генсек НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, Марк Рютте ожидает, что после вступления в должность президента США Дональд Трамп будет подталкивать союзников по НАТО к увеличению оборонных расходов. Такие действия нового главы Белого дома свидетельствуют о его четкой и опытной позиции.

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