'Мы должны наконец-то проснуться': в Германии возмутились задержкой помощи США Украине

Немецкие политики выразили обеспокоенность тем, что республиканцы в Сенате США провалили голосование о предоставлении Киеву новой военной помощи. Они считают это первым тревожным сигналом для будущего свободной и независимой Украины, а также безопасности всей Европы.

По их мнению, европейские страны окажутся под еще большей угрозой в случае возвращения к президентству Дональда Трампа. Как передает DW, об этом заявил глава комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот из Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

"Блокирование помощи Украине в Конгрессе – лишь первое предвестие того, что еще может произойти, если Дональд Трамп будет переизбран в Белый дом в ноябре. Тогда в одночасье безопасность Европы больше не будет гарантирована. Будущее свободной и независимой Украины окажется в наивысшей опасности", – предупредил он.

При этом немецкий политик раскритиковал и позицию Европейского Союза, который "слишком долго полагался" на то, что США продолжат оказывать Украине всестороннюю военную поддержку.

"Мы, европейцы, должны наконец взять на себя больше ответственности, чтобы сдержать и остановить российский империализм. Это правильный путь, независимо от того, как будут звать следующего президента (США) – Трамп или Байден", – призвал Михаэль Рот.

Эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Норберт Реттген тоже считает позицию республиканцев в Сенате "разрушительной для внешнеполитического веса США".

По его мнению, конфликт между демократами и республиканцами в вопросе помощи Украине ослабляет доверие союзников к Вашингтону и побуждает такие страны, как Китай и Иран, бросить Штатам военный вызов. Политик одновременно призвал Европу укреплять ее безопасность в свете возможного возвращения Трампа к президентской власти.

"Мы должны наконец проснуться и подготовиться к возможному президентству Трампа, вкладывая значительные средства в нашу собственную безопасность", – подчеркнул Реттген.

Как сообщал OBOZ.UA, посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что 8 февраля Сенат США повторно рассмотрит законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, голосование за которое провалил накануне. Однако из него исключат вопрос американской миграционной реформы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!