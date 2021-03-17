Трамп заявил о желании баллотироваться в президенты США после слов Меган Маркл

Бывший лидер США Дональд Трамп открыто заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах главы государства.

Об этом он сказал в эфире Fox News. В частности, республиканца попросили прокомментировать сообщения о том, якобы герцогиня Сассекская Меган Маркл намерена баллотироваться в президенты США.

"Я надеюсь, что так и будет. Если это произойдет, то я еще больше буду расположен к тому, чтобы баллотироваться", – ответил Трамп на информацию, якобы жена принца Гарри рассматривает такую возможность и уже встречалась с представителями Демократической партии.

Вместе с тем экс-лидер США отметил, что он не является "фанатом" Маркл из-за ее высказываний о королевской семье и в частности королеве Великобритании Елизавете II.

"Думаю, я знаю королеву… Встречался с ней, и думаю, что королева – потрясающая личность, и я не поклонник Меган", – добавил он.

Отмечается, что недавно газета Daily Mail посвятила длинную статью с оспариванием ложных или вводящих в заблуждение утверждений из интервью Меган Маркл и принца Гарри телеведущей Опре Уинфри. При этом СМИ со ссылкой на неназванного должностного лица Британской лейбористской партии сообщило, что герцогиня Сассекская может баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Она, как утверждается, уже "работает с высокопоставленными демократами" в рамках президентского плана по сбору средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 45-й глава США Дональд Трамп открыл свое официальное представительство в округе Палм-Бич (штат Флорида). Его назвали "офисом бывшего президента".