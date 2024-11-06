Трамп заявил о 'массовых фальсификациях' в Филадельфии, крупнейшем городе 'колеблющегося' штата Пенсильвания

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о якобы "массовых фальсификациях" в Филадельфии. Этот город является самым большим в "колеблющемся" штате Пенсильвания.

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Об этом политик написал в соцсети Truth Social. "Много разговоров о массовом МОШЕННИЧЕСТВЕ в Филадельфии. Правоохранительные органы на подходе!!!" – заявил он.

На заявление республиканца оперативно отреагировали правоохранители, передает CNN.

Управление полиции Филадельфии сообщило, что они не знают, что имел в виду Трамп, говоря о "массовом мошенничестве", и не знают ни о каких проблемах с голосованием, которые потребовали реакции правоохранительных органов.

Ранее появились первые экзитполы выборов в США: согласно им, в гонке лидирует кандидатка от Демократической партии Камала Харрис с 48% поддержки. Республиканца Дональда Трампа предварительно поддержали 44% опрошенных американцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в США 5 ноября 2024 года проходят 60-е в истории страны выборы президента. К решающему дню кандидаты от Демократической партии Камала Харрис и Республиканской партии Дональд Трамп подошли с практически равными шансами на победу.

За ходом выборов, результаты которых повлияют на жизнь не только США, но и всего мира, мы следим в режиме онлайн. В частности, здесь пишем о прогрессе в подсчете голосов избирателей.

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