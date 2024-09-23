Бывший президент Соединенных Штатов, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не будет снова баллотироваться в президенты в 2028 году, если проиграет эти выборы. Он говорит, что "не хочет", хотя и чувствует себя хорошо.

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Об этом Трамп рассказал в утреннем шоу Full Measure (утренняя программа "Полной мерой", транслируемая на Fox, NBC, CBS и ABC). Но Трамп отметил, что надеется на победу на выборах в этом году.

"Нет, не хочу. Я не знаю. Я думаю, что как будет, так и будет. Я вообще этого не вижу. Я надеюсь, что мы добьемся успеха сейчас", – так отдохнул Трамп на вопрос журналистки относительно выборов в 2028 году.

В день выборов в 2028 году бывшему президенту исполнится 82 года.

Однако Трамп считает, что он в отличной физической форме, хотя и признает, что "питается неправильно".

"Раньше я немного играл в гольф, хотя в ретроспективе это оказалось достаточно опасным видом спорта. Я стараюсь правильно питаться. Я стараюсь, и ем только лучшее. Гамбургеры и кока-кола, да, но ем только настоящие гамбургеры. В общем, я люблю, возможно, всю неправильную пищу. Но спрошу: кто-то знает, что такое правильная еда? Люди годами читали мне лекции типа "не ешь то, не ешь это" – а теперь их нет, они давно ушли из жизни", – рассказал Трамп.

Гольф "достаточно опасным видом спорта" Трамп назвал, очевидно, с иронией. Напомним, что именно у гольф-клуба в Вест-Палм-Бич в штате Флорида произошла стрельба, когда там был экс-президент. После этого Трамп заявил, что на него вновь покушались.

Кстати, Россия не упустила возможность попытаться обвинить Украину в причастности к этому покушению. Сенатор от так называемого "крымского региона" Сергей Цеков заявил, что Киев неоднократно негативно высказывался в адрес этого политика, так что в деле якобы есть "украинский след".

Как сообщал OBOZ.UA, Дональда Трампа могли ранить чем-то другим во время первого покушения, стрельбы на митинге в Пенсильвании. ФБР учло все пули, выпущенные Томасом Мэттью Круксом из винтовки, но определить их точную траекторию полета не удалось.

Также ФБР США проанализировало поисковую историю Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении. И следователи не нашли достоверных доказательств того, что за покушением на политика могла стоять иностранная организация.

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