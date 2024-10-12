'Поедание домашних животных' и 'венесуэльские банды': Трамп распространяет ложь о мигрантах с целью улучшения своего рейтинга – WP

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп использует в своей предвыборной кампании националистические и антииммигрантские лозунги. В одном из своих последний выступлений в штате Колорадо политик выдал, что "венесуэльские банды" якобы захватывают дома американцев.

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Также в последний месяцы Трамп отметился скандальными заявления о "поедании домашних животных" и "оккупации Соединенных Штатов". Об этом говорится в материале The Washington Post.

Свою президентскую кампанию Трамп сосредотачивает на нагнетании страха, лжи и стереотипах о мигрантах, в то время как опросы показывают, что его преимущество по экономическим вопросам слабеет. Недавно бывший президент предположил, что в убийствах, совершенных нелегалами, виноваты "плохие гены", повторив свои предупреждения о "вторжении" мигрантов.

На митинге в Колорадо Трамп заявил, что Соединенные Штаты "оккупированы преступными силами", а его сторонники держали плакатами с надписями "депортируйте нелегалов немедленно" и "положите конец преступлениям, связанным с мигрантами". Политики заявил, что в случае избрания в ноябре он запустит программу депортации "Операция Аврора" в соответствии с Законом об иностранных врагах 1798 года, чтобы уничтожить "нелегальные преступные сети мигрантов", действующие в Соединенных Штатах. Примечательно, что в последний раз этот закон применялся во время Второй мировой войны для интернирования иммигрантов японского, немецкого и итальянского происхождения.

Последние опросы показывают, что у Трампа есть явное преимущество в вопросах иммиграции и безопасности границ. Поэтому республиканец и его союзники делают ставку на то, что его заявления о мигрантах повлияют на его электорат и приведут к победе.

Трамп повторил несколько своих заявлений об иммигрантах во время митинга в штате Невада. Он утверждал, что Америка является "оккупированной страной", и утверждал, что страна известна таковой "во всем мире". Также он выдал, что день выборов "станет днем ​​освобождения в Америке".

Кандидат-республиканец уже давно прибегает к подстрекательской риторике против иммигрантов в качестве политической тактики, начиная с начала его первой президентской кампании в 2015 году. С тех пор он еще больше ужесточил свои нападки и стал еще сильнее опираться на иммиграцию, которая стала центральным элементом его кампании 2024 года, поскольку опросы показали, что он теряет свое преимущество в экономике. Сам же Трамп предположил, что граница является более серьезной проблемой, чем экономика.

Напомним, Трамп во время дебатов повторил теорию заговора, которую распространяли некоторые республиканцы – о том, что мигранты в США якобы едят домашних животных американцев. В качестве примера он упомянул Спрингфилд в штате Огайо.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии Камала Харрис среди потенциальных избирателей опережает своего оппонента кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на 4%. В настоящее время Харрис в предвыборной гонке лидирует с 49 % против 45 % голосов за Трампа.

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