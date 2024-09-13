Трамп заявил, что не хочет больше дебатов: Харрис ответила

Бывший президент и кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что больше не будет участвовать в дебатах с вице-президенткой, кандидаткой Камалой Харрис. Он заявил, что уже победил на дебатах, поэтому для него нет смысла снова встречаться.

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В свою очередь, Камала Харрис вновь выразила желание встретиться с бывшим президентом на дебатах. Об этом, как сообщает Тhe Нill, она сказала избирателям на митинге в Северной Каролине.

"Я считаю, что мы должны поблагодарить избирателей за возможность провести еще одну дискуссию. Потому что эти выборы, учитывая то, что поставлены на карту, очень важны", - сказала американская госчиновница.

Но Дональд Трамп намекает, что Харрис проиграла ему дебаты, потому что как в спорте "реванша требуют только проигравшие бой". Он также говорит, что победил на дебатах Байдена.

"Камала должна сосредоточиться на том, что она должна была делать в течение последних почти четырех лет. Третьих дебатов не будет", – заявил он.

Издание подвергает сомнению слова Трампа о победе на дебатах с Харрис, вспоминая, как смешно выглядел кандидат-республиканец "в качестве сторонника теории заговора о мигрантах, похищающих домашних животных в городе Огайо".

Кроме собственного суждения, издание также ссылается на экспресс-опрос избирателей после дебатов. Он показал, что 63 процента тех, кто смотрел на мероприятие, считает Харрис победительницей. Более того: сразу несколько последних опросов свечат, что Харрис увеличила свое преимущество над Трампом на национальном уровне.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 11 сентября состоялись дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Это событие стало ключевым моментом президентской гонки США, голосование на которой состоится 5 ноября.

Дебаты не прошли без упоминаний об Украине и российском вторжении. Трамп в очередной раз повторил, что закончит войну в Украине еще до того, как зайдет в Белый дом, а также снова издал, что будь президентом Штатов, то Путин не напал бы.

Харрис со своей стороны раскритиковала "мирный план" Трампа и его обещания закончить войну через 24 часа. Это окончание, по ее словам, будет в том, что Трамп просто откажется от поддержки Украины.

Харрис также ответила на упреки экс-президента по поводу того, что после ее поездок в Киев Путин начал полномасштабную войну.

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