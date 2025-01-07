'Издает бессмысленные указы': Трамп обвинил Байдена в осложнении переходного периода

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава страны Джо Байден усложняет переход власти. По его словам, демократ издает "бессмысленные" указы.

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Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social. Он уже пообещал отменить те решения, которые принимает сейчас Байден.

"Байден делает все возможное, чтобы сделать ПЕРЕХОД максимально тяжелым, от Lawfare, которой никогда не было раньше, до дорогих и бессмысленных указов о Green New Scam и других мошеннических схемах расходования денег", – заявил Трамп.

О чем здесь идет речь

Lawfare, о которой говорит Трамп, или правовойна, это использование существующей правовой системы против оппонента путем делегитимизации его действий или, наоборот, легитимизации своих действий, связывания времени и ресурсов противника, победы в пиаре.

Некоторые словари конкретизируют этот термин, определяя lawfare как стратегическое использование судебных процессов для устрашения или препятствования оппоненту.

Green New Scam – это фраза, которую повторяют Трамп и члены Республиканской партии. Она направлена на критику энергетической и климатической повестки администрации Байдена. Избранный президент неоднократно заявлял, что он изменит политику касательно возобновляемых источников энергии и направит средства на строительство "дорог, мостов и дамб".

Отметим, что Байден объявил, что для сокращения добычи углеводородов заблокирует буровые производства для нефтедобычи на всем Восточном побережье, а также в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне, у побережья Аляски в северной части Берингового моря и в восточной части Мексиканского залива.

"Не бойтесь, все эти "указы" вскоре будут отменены, и мы станем Нацией Здравого Смысла и Силы. MAGA!!!" – написал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден 30 декабря объявил о предоставлении почти 2,5 миллиарда долларов на помощь для безопасности Украины. Американский глава подчеркнул, что украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от российской агрессии.

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