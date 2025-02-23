'Нельзя, чтобы Россия победила!' Дуда рассказал о деталях встречи с Трампом

Президент Польши Анджей Дуда в субботу, 22 февраля, в Вашингтоне встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Он представил ему свою точку зрения на войну в Украине, в частности, предостерег от уступок России.

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Со своей стороны республиканец говорил, мол, он "единственный лидер в мире", который может вести переговоры и с Киевом, и с Москвой. Об этом глава польского государства сообщил в эфире телеканала Republika.

"Я представил ему свою точку зрения и как я оцениваю тех, с кем нужно будет вести переговоры, чтобы президент Трамп помнил, что лидер России является офицером КГБ", – отметил Дуда.

По его словам, в ходе диалога он подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы Россия победила в войне с Украиной. А Трамп заявил, что "должен вести переговоры, поскольку ясно видит, что он единственный лидер в мире, который может это сделать".

"Он мне несколько раз повторил, что должен вести переговоры, должен завершить эту войну, чтобы люди перестали умирать, чтобы Украина могла вернуться к нормальной жизни. Он все время говорил о людях", – убеждает Дуда.

Во время их диалога Трамп выразил намерение посетить Польшу в ближайшее время. Польский лидер предположил, что это может быть либо во время саммита Триморья, который состоится в конце апреля, либо в рамках участия в саммите НАТО в июне.

По словам Дуды, Трамп заверил его, что не намерен уменьшать американское военное присутствие в Польше, а наоборот, "может даже его увеличить".

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что Дональд Трамп уверен в своей способности заключить соглашение с Россией о прекращении "конфликта" в Украине. Настолько, что в Вашингтоне надеются, якобы трехлетняя война может завершиться "уже на следующей неделе".

В последнее время президент США утверждал, что с начала российско-украинской войны Вашингтон оказал помощь Киеву на сумму $350 млрд. Однако Пентагон опроверг эти данные, уверяя, что они значительно превышают реально израсходованные суммы.

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