Значительная часть американцев собирается "голосовать по приколу", тогда как война в Украине слабо вписывается в эту "веселую" матрицу.

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Трамп остается суперхищником республиканского электората.

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Якби республіканцям США довелося б визначатися з кандидатом у президенти, то за "нове обличчя" – губернатора Флориди Рона Десантіса проголосували б усього 17% прихильників. 45-й президент, скандальний Дональд Трамп без проблем набрав би 54% голосів. Решта охочих позмагатись – безнадійні аутсайдери.

"Лохторату" Трампа до лампочки два імпічменти, під сотню офіційних звинувачень та чотири судових процеси проти їх кумира. Як і підозри у держзраді, масштабні шахрайства, звинувачення в поваленні конституційного ладу – все це не має значення. Тому що Трамп – "прикольний". І це – не жарт: 54% опитаних Siena College заявили, що він веселіший за Десантіса. Інакшої думки – 16%.

Зверніть увагу: 54% прихильників партії готові голосувати за Трампа, і 54% вважає його прикольним. Це означає, що на американців чекає нова хвиля "голосування по приколу", бо "гірше вже не буде".

Авантюрист-багатій Трамп став кумиром бідних і неосвічених. Високий рівень доходів та університетський диплом, здається, навіть шкодять йому. Оті 17%, які продовжують думати головою, визнають: Десантіс – хлопець порядний. Але саме Трамп, гадають вони, здатен перемогти Джо Байдена й повернути республіканцям Овальний кабінет.

Розрахунок справедливий. Свіжа соціологія свідчить, що в президентських виборах Байден міг би перемогти Десантіса "технічним нокаутом" у кілька відсотків, а Трамп йде з ним "ніздря в ніздрю": за деякими дослідженнями трішки випереджає, згідно з іншими – дещо програє.

За 1,5 року до виборів ці прогнози надійні, як московська ППО. Та вже зараз очевидно: головний путіноїд Америки таки спробує стати 47 президентом. І навіть якщо йому не вдасться, значна частина країни вже заражені його гаслами й байдужістю до підтримки України. І ця зараза лише поширюватиметься. Тобто навіть якщо демократи втримають владу, їм доведеться чимось пригодовувати сектантів Трампа.

62% американців продовжують підтримувати допомогу Україні в поверненні всієї втраченої території, – твердить дослідницька компанія Gallop, – торік у серпні "за" виступали 66%. "Проти", зазвичай, республіканці. Здавалося б, ситуація стабільна. Але більшість американців вважають війну в Україні тупиковою, тобто без шансів на перемогу у жодної з країн: так вважають 57%, ще 30% вірять у ЗСУ, а 12% – в рашистів. Зрозуміло, що найбільша зневіра в таборі республіканців, – приблизно 3 до 1 в порівнянні з демократами. Цей тренд – наслідок токсичної кампанії Трампа, який знайшов відгук у його "лохторату".

Висновок очевидний: Україна може відчути скорочення підтримки вже напередодні американських виборів-2024. Час, що залишається, треба використати з максимальною користю. З одного боку, доведеться переконати республіканців, що зливати Україну – справа невдячна, й перемога над рашистами потрібна янкі не менше, ніж нам. З другого – переконати Білий дім доправити до України все обіцяне й не зволікаючи.

Наше вікно можливостей вузьке – і звужується, але це якраз те вікно Овертона, через яке можна пропхати щось значно більше за ATACMS та F-16.

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