Трамп выдал, что будь он президентом США, Иран бы не напал на Израиль

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в очередной раз отметился странным заявлением – на этот раз он выдал, что если бы ныне был главой Штатов, то Иран не атаковал бы Израиль. То же самое он ранее говорил и о нападении России на Украину.

Во время митинга в Шнексвилле, штат Пенсильвания, Трамп заявил, что Израиль сейчас под ударом, потому что США "проявляют большую слабость". Слова политика процитировало издание The Hill.

"Я хочу сказать, что Бог благословит народ Израиля – он сейчас под ударом. Это потому, что мы проявляем большую слабость. Этого бы не произошло. Большая слабость, которую мы продемонстрировали, невероятна, и этого бы не произошло, будь я на должности. Вы это знаете, они это знают, это знают все", – сказал он.

Экс-президент Штатов утверждает, что если снова придет к власти, то "возродит американскую силу за границей и американскую силу дома".

"Мы посылаем нашу абсолютную поддержку всем, кто оказался в опасности. Это нападение, которого не должно было произойти. Я возрожу американскую силу за границей, и мы восстановим американскую силу дома", – сказал он.

Напомним, что ранее Трамп неоднократно утверждал, что будь он президентом США, государство-агрессор Россия не решилось бы начать полномасштабное вторжение в Украину. Кроме того, он говорил, что террористическая группировка ХАМАС не атаковала бы Израиль осенью 2023 года, будь он в Овальном кабинете. Во всех этих военных конфликтах Трамп обвинял действующего главу Белого дома Джо Байдена.

Как сообщал OBOZ.UA, в Конгрессе США призвали американские войска нанести удары по Ирану в ответ на атаку по Израилю, а также собираются привлечь Тегеран к ответственности за нападение. В то же время Байден созвал консультации с союзниками по G7 для формирования ответа на атаки, с заявлением о срочном созыве заседания "Группы семи" выступила также Италия.

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